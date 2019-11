Reprodução Instagram, DR

Diogo Amaral é um pai 'babado'. Prova disso são as várias fotografias dos filhos, Mateus e Oliver, que tem partilhado nas redes sociais. Ainda esta quarta-feira, 20 de novembro, o ator decidiu recordar o nascimento do filho mais novo com uma imagem captada instantes após o parto.

"O significado da vida", pode ler-se na legenda da publicação. Publicação, essa, que já é um verdadeiro sucesso nas redes sociais. Em pouco mais de meia hora, conquistou mais de 5,8 mil 'gostos'.

Recorde-se que o pequeno Oliver é fruto da relação terminada do ator com Jessica Athayde. Por seu turno, Mateus é fruto do anterior relacionamento de Diogo Amaral com Vera Kolodzig.

Reprodução Instagram, DR