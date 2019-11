Instagram

Hoje é um dia especial para a família de Bibá Pitta: Dinis, o filho mais novo da relações-públicas e de Fernando Gouveia completa mais um ano de vida. “13 anos !!Amor querido da minha vida, filho adorado, o quinto, o último, a ternura dos quarenta, um amor para toda a vida e por quem eu daria a minha vida!! És tu meu eterno bébé!! Amo-te tanto Dinis, até á estrelinha Nani que é a mais bonita do céu e que está sempre a olhar por todos nós!!! Parabéns e que eu possa estar sempre do teu lado para te amar e te proteger, sempre ❤️!!!”, escreveu Bibá no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge ao lado do jovem.

Dinis é o mais novo dos cinco filhos da relações-públicas: Maria, de 26 anos, Tomás, de 25, Salvador, de 21, e Madalena, de 20.

