Cerca de uma semana depois do parto, Vanessa Oliveira decidiu brindar os seus seguidores nas redes com a primeira fotografia da pequena Diana. Esta segunda-feira, 18 de novembro, a apresentadora partilhou uma sua página de Instagram uma encantadora fotografia em que surge com a filha recém-nascida ao colo.

"Há lá coisa mais boa que colinho de bebé?", escreveu na legenda da imagem, provando ser uma mãe 'babada'.

Recorde-se que a menina é fruto da sua relação da apresentadora com João Fernandes, conhecido pelo público como Deejay Kamala. O casal é também pai de André, de cinco anos.

Reprodução Instagram, DR