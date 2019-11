Instagram

Renato Godinho foi o protagonista do Alta Definição do passado sábado, 16 de novembro, e, apesar de ter abordado alguns dos aspetos mais importantes da sua vida, o ator esqueceu-se de uma pessoa muito importante e acabou por apresentar um pedido de desculpas público no Instagram.

“Dar uma entrevista de vida e não falar no Carlos Avilez, é como esquecer-me do meu nome. Injustificável. Já pedi o seu perdão, fica aqui a escassíssima homenagem ao homem mais importante da minha vida profissional. Enorme Carlos Avilez”, escreveu o ator da SIC, que atualmente integra o elenco da novela Terra Brava.

