O dia de hoje é de memórias de tristes para Marco Costa, já que se assinala mais um aniversário da morte do seu pai. A data não ficou esquecida e, nas Stories do Instagram, o conhecido pasteleiro partilhou uma fotografia da sua infância, acompanhada por uma mensagem sentida.

“11 anos sem ti, meu pai! Antes de partires, ensinaste-me a andar, ensinaste-me a trabalhar, e mais do que tudo, ensinaste-me a ser um homem! Revejo-me na tua imagem e o melhor que me podem dizer é que estou cada vez mais parecido contigo”, começou por escrever o marido da blogger Vanessa Martins. “Todos os dias te sinto do meu lado, a dar-me força para seguir em frente e a lutar pelo que sonho e acredito! Olha por mim, que eu prometo olhar pelos nossos! Saudades, meu pai”, completou.

