Terminadas as gravações da segunda edição de Casados à Primeira, os candidatos do programa da SIC parecem ter criado fortes laços de amizade entre si. Ainda este domingo, 17 de novembro, Tatiana partilhou na sua página de Instagram uma fotografia em que aparece rodeada por vários candidatos do programa da SIC, entre os quais Lucas da Rocha, Pedro Pé-Curto, Paulo e as irmãs, Inês e Ana Raquel.



A enfermeira, que trocou alianças com Bruno Gonçalves, mudou-se de 'armas e bagagens' de Santa Maria da Feira para Lisboa e fez questão de partilhar este momento com alguns dos seus companheiros de aventura televisiva.

"Mudaste-te para Lisboa?", questionou uma seguidora, ao que a jovem respondeu afirmativamente.

