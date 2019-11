Instagram

Mariana Seara Cardoso e o marido, Domingos Domingues, foram pais de Xavier no passado dia 12 de outubro e estão encantados. O bebé veio juntar-se aos outros quatro filhos do casal – os gémeos Tomás e Matilde, de cinco anos, e as gémeas Maria do Carmo e Francisca, de quatro, e este domingo, dia 17, a blogger partilhou nas redes sociais a primeira fotografia de todos os filhos juntos.

“Primeira fotografia dos 5, sim 5, temos uma mão 🖐 cheia de filhos e ainda não acredito 🤦‍♀️❤️💙 Olho para aqui e choro... de AMOR! Obrigada, sou muito agradecida. 🙏”, escreveu na legenda.

