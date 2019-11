Jorge Corrula decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Este domingo, 17 de novembro, o ator partilhou uma fotografia inédita da filha, Beatriz, de sete anos. Na imagem, a menina surge a dormir, acompanhada por um peluche do Winnie The Pooh, fazendo as delícias dos seguidores do ator da SIC.

"Sou um pai babado", escreveu Jorge Corrula na legenda da imagem em forma de hastag.

Recorde-se que a menina é fruto do relacionamento do ator com Paula Lobo Antunes. Atualmente, o casal prepara-se para dar as boas-vindas à segunda filha.

Reprodução Instagram, DR