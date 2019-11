Dividem-se entre Portugal e o Brasil e é no Rio de Janeiro onde estão. Pelo menos a avaliar pelas imagens que Francisca Pereira partilhou do marido e ator, Ricardo Pereira.

No vídeo que pode ver acima, a negociadora de arte surge com um carrinho de bebé, com a filha Julieta de dois anos à frente, e os filhos Vicente, de sete, Francisca, de seis, ao lado do ator da SIC.

A família sempre manteve um estilo de vida ativo e aproveita para fazer exercício com todos os elementos presentes.

