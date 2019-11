Este domingo, 17 de novembro, tem sido um dia de partilha para a atriz Cláudia Vieira. Esta manhã começou por partihar uma fotografia da sua barriga, que pode recordar aqui. E agora, ao início da tarde, a atriz partilhou uma fotografia amorosa que conta com todos os membros da casa.

Na fotografia, que pode ver abaixo, surgem Cláudia Vieira e o namorado, João Alves mas também Maria e os cães da família. Na legenda da fotografia Cláudia Vieira escreveu: "Se há momentos que eu amo é o reboliço das manhãs de Domingo... amava dizer que este foi um desses Domingos, mas não. Este foi um momento captado pela minha amiga Marisa num dia em que passou umas horas cá em casa com a sua objectiva, a sua sensibilidade e a sua perspicácia... e hoje fui surpreendida com imagens que nos retratam tão bem ♥️". Pode ver mais algumas das fotografias da sessão de que Cláudia Vieira fala, no vídeo acima.

Recorde que Cláudia Vieira está grávida de cerca de 7 meses e a chegada da bebé Caetana tem data marcada para janeiro de 2020.

Reprodução Instagram, DR