Com o fim de semana a chegar, Pedro Teixeira decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. O ator partilhou uma fotografia da infância em que surge de calções de banho, sentado à beira de uma piscina.

Em menos de 24 horas, a imagem conquistou mais de 38 mil 'gostos' e dezenas de comentários, havendo um pormenor que 'saltou' imediatamente à vista de vários internautas: as semelhanças do o ator com a filha, Maria, de nove anos.

"Igual, igual à Maria"; "A Maria é igualzinha"; "não vi muito bem o rosto da Maria mas parece-se muito com o teu" ; "A Maria chapada, meu Deus "e "Maria versão rapaz" foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores de Pedro Teixeira.

Recorde-se que Maria é fruto do anterior relacionamento do ator com Cláudia Vieira.

