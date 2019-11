Instagram

No passado mês de julho, Mafalda Rodiles surpreendeu ao anunciar nas redes sociais que o seu casamento com o realizador brasileiro Edgar Miranda tinha chegado ao fim e que estava de regresso a Portugal. Consigo trazia os dois filhos, Mel e Martim, nascidos desta união.

Desde então, a ex-atriz e agora blogger tem partilhado muitos momentos da sua nova vida na capital portuguesa, mas esta sexta-feira, dia 15, decidiu recordar o dia em que trocou Lisboa pelo Rio de Janeiro. “E hoje faz 9 anos que fui morar no Rio... Fui com uma malinha para 2 meses e apaixonei-me completamente pela cidade! Foi a maior aventura da minha vida e lá fiz amizades para a vida toda e que nunca, nunca esquecerei. O Rio sem duvida é a minha segunda casa, mas hoje, 9 anos depois, tenho a certeza que é aqui que pertenço e sou feliz... em Lisboa 😍 É tão bom estar em casa”, escreveu no Instagram Mafalda Rodiles, que, no início da sua carreira em televisão, era conhecida como Mafalda Pinto.

