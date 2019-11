Reprodução Instagram, DR

Em setembro, Hilaria Baldwin tinha anunciado a sua gravidez, cinco meses depois de ter sofrido um aborto espontâneo. O inesperado aconteceu: a instrutora de Yoga perdeu o bebé aos quatro meses.

Nas redes sociais, a mulher de Alec Baldwin tem partilhado com os seguidores como estão a ser os seus dias. Numa dessas publicações, Hilaria partilhou uma imagem do antes e depois do seu corpo depois do processo. "Estava tão orgulhosa da minha barriga. Partilhei esta imagem na segunda-feira a falar sobre o quão grande a minha barriga estava a ficar", escreveu.

Hilaria Baldwin revela sexo do bebé aos quatro filhos

"A minha barriga desapareceu de forma subtil em apenas um dia. E eu sinto falta dela… Mas o corpo é sábio e a elasticidade não mente", disse.

Recorde-se que o ator, de 61 anos, e a professora de Yoga, de 35, são pais de Romeo Alejandro David, de 16 meses, Leonardo Ángel Charles, de 3, Rafael Thomas, de 4 e Carmen Gabriela, de 6.

