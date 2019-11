1 / 10 Instagram 2 / 10 Instagram 3 / 10 Instagram 4 / 10 Instagram 5 / 10 Instagram 6 / 10 Instagram 7 / 10 Instagram 8 / 10 Instagram 9 / 10 Instagram 10 / 10 Instagram

“Hoje faço 46 anos! E será um dia de aniversário diferente. Sem telefone (partiu-se), sem festa, mas com o melhor do Mundo! Amor à minha volta. Tentei escolher vários momentos que ilustrem o ano que passou, mas o insta só permite até 10! Felizmente tenho muitos mais! Estão guardados em mim... obrigada a todos os que amo, por me fazerem mais feliz todos os dias da minha Vida!”, escreveu Fernanda Serrano no Instagram para assinalar este dia especial.

Este é o primeiro aniversário que a atriz comemora depois de anunciar o fim do seu casamento de 16 anos com o empresário Pedro Miguel Ramos, com quem teve quatro filhos: Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana.

Leia aqui o comunicado emitido por Fernanda Serrano na altura.