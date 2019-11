Instagram

Rui Unas colocou implantes capilares e mostrou o seu novo visual nas redes sociais (espreite aqui!). Por sua vez, César Mourão não resistiu a brincar com a situação e partilhou na sua página de Instagram uma fotomontagem com o suposto resultado do processo.

“O Rui Unas pôs cabelo e está bem melhor”, escreveu o humorista na legenda da imagem onde o amigo surge de cabelo liso e comprido.

Claro que Rui Unas mostrou fairplay e também acabou por publicar a fotografia no seu Instagram, com a seguinte legenda: “O macaco do César Mourão apanhou-me a sair do salão... fui fazer um alisamento porque cresceu carapinha!”.