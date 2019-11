Instagram

Carolina Deslandes já admitiu várias vezes que nem sempre lidou bem com a sua imagem, especialmente depois de ter passado por três gravidezes em menos de três anos. Além do peso que ganhou, também o seu corpo sofreu alterações e, nos últimos meses, a artista decidiu que tinha de cuidar mais de si. Como tal, agora não há desculpas para faltar ao ginásio e, se for preciso, até leva os filhos, como aconteceu há poucos dias. Espreite aqui!

E todo este processo tem ajudado a que Carolina Deslandes comece a aceitar-se e a mostrar o seu corpo sem complexos. Esta quinta-feira, 14 de novembro, a companheira de Diogo Clemente voltou a partilhar uma fotografia onde aparece com umas calças e um sutiã desportivo e exibe, sem pudores, a sua barriga.

