O frio chegou e parece ter vindo para ficar, por isso Cláudia Vieira decidiu recordar os dias quentes do início deste outono, que permitiram apanhar banhos de sol na praia. “O que nos vale é que há pouco mais de um mês tínhamos disto!!!”, escreveu a atriz no Instagram, na legenda de uma fotografia onde mostra a sua barriga de grávida em fato-de-banho.

O nascimento da bebé, que é fruto do relacionamento de Cláudia com o empresário João Alves, está previsto para o mês de janeiro e já se sabe que vai chamar-se Caetana. A atriz já é mãe de Maria, de nove anos, nascida da sua anterior relação com o ator e apresentador Pedro Teixeira.