Esta segunda-feira, dia 11, Pedro Rocha e Melo foi novamente pai, desta vez de um menino. O bebé, que partilha o mesmo nome, recebeu a visita da mãe e de todas as irmãs de Mariana Patrocínio. Esta quarta-feira, dia 13, foi revelada a primeira imagem do recém-nascido ao colo do pai.

»» Filha de Inês Patrocínio já conhece o irmão recém-nascido

"Os homens lá de casa", escreveu Pedro Rocha e Melo. Mariana Patrocínio, a advogada, revelou em abril deste ano ter sofrido um aborto espontâneo antes desta gestação, no fim da festa de aniversário da filha. Um mês depois do primeiro aniversário de Alice, Inês Patrocínio voltou a engravidar.

Reprodução Instagram, DR