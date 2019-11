John Travolta decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação muito especial. O ator partilhou uma imagem em que surge na companhia de alguém especial: os filhos Ella Bleu, de 19 anos, e Benjamim, de oito. A desfrutar de uns dias de descanso na Austrália, pai e filhos aproveitaram para visitar o parque de vida selvagem Featherdale, em Nova Gales do Sul e decidiram registar o momento através de uma fotografia, fazendo-se acompanhar por um coala.

Recorde-se que Ella e Benjamim são fruto do relacionamento do ator com Kelly Preston. Os dois atores, casados há 28 anos, sofreram um duro golpe em 2019, quando perderam o filho mais velho, Jett Preston. O jovem, diagnosticado com autismo, morreu aos 16 anos, após ter sofrido uma forte convulsão durante uma viagem da família às Bahamas.

>> Mulher de John Travolta recorda filho que morreu com 16 anos <<

Reprodução Instagram, DR