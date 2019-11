Diogo Amaral é um pai ‘babado’. Prova disso são as várias publicações dos filhos - em particular do pequeno, Oliver – que o ator tem partilhado nas redes socias. Ainda esta segunda-feira, 12 de novembro, Diogo brindou os seus seguidores com uma nova fotografia do filho mais novo.

Com apenas cinco meses, o menino já é uma verdadeira estrela do Instagram, conquistando, desde logo os fãs do ator da SIC. “Lindo que dói”; “Está cada dia mais lindo” e “Dá vontade de apertar” foram alguns dos comentários deixados pelos internautas na publicação.

Recorde-se que o menino é fruto do anterior relacionamento de Diogo Amaral com Jessica Athayde. O ator é também pai de Mateus, de cinco anos, da união com Vera Kolodzig.

Reprodução Instagram, DR