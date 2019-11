Reprodução Instagram, DR

João Félix mudou-se para a capital espanhola para jogar no Atlético Madrid. Esta segunda-feira, dia 11 de outubro, o futebolista e Margarida Corceiro foram fotografados naquela que é a primeira imagem pública de ambos, depois de alguma especulação sobre a relação. Quem registou a fotografia foi Isilda Moreira.

A modelo passeava com o namorado Diego Batista, jogador do Benfica, e partilhou a imagem dos dois casais (que pode ver abaixo). Na fotografia, o João Félix abraça carinhosamente Margarida Corceiro. Mais tarde, pela prmeira vez, o jogador de 20 anos do Atlético de Madrid partilhou uma fotografia ao lado de Margarida Corceiro, modelo e atriz.

O gesto do jogador, que celebrou o seu aniversário recentemente, é a confirmação oficial de que mantém, de facto, uma relação com a atriz e modelo de 17 anos.

Reprodução Instagram, DR