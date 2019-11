Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 12 de novembro, é um dia especial para a família de Cláudia Borges. O filho mais novo da apresentadora e Samuel Fortuna está de parabéns e celebra 9 anos!

A mãe babada não deixou de partilhar nas redes sociais e, para além dum post onde deixou uma mensagem amorosa: "2.11.10, 12h36 ♡ 9 anos deste meu amor ♡ My firstborn!", Cláudia Borges também partilhou algumas fotografias por ordem cronológica onde se nota o crescimento do filho Rodrigo. Nem a apresentadora do FamaShow escondeu e admitiu mesmo: "Praticamente um adolescente".

Ora veja na galeria abaixo.

Recorde-se que Cláudia Borges e Samuel Fortuna têm dois filhos, Rodrigo e Carolina.

