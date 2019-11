Liliana Oliveira forma com Pedro Pé-Curto um dos casais mais mediáticos da segunda temporada de Casados à Primeira Vista. A jovem de Sacavém e o professor de educação física foram o primeiro par a trocar alianças no programa da SIC e a "química" foi imediata. Porém, depois de uma lua-de-mel num destino idílico, a relação esmoreceu e a postura de Liliana no decorrer do programa tem sido alvo de vários críticas por parte dos internautas.

Entretanto, a candidata de Casados à Primeira Vista decidiu reagir nas redes sociais aos comentários depreciativos acerca da sua personalidade. “Eu não sou fácil, sou teimosa, impulsiva, meio doida e tenho paciência nível zero. Mas sou LEAL, FORTE e AUTÊNTICA”, escreveu na sua página de Instagram, esta segunda-feira, 11 de novembro.

