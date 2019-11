Instagram

Bibá Pitta não esconde que é uma avó babada e é, por isso, com grande entusiasmo que partilha com os seus seguidores nas redes sociais a alegria da sua filha mais velha, Maria, de 26 anos, estar grávida pela segunda vez.

A jovem já é mãe de Duarte, de três anos, e a relações-públicas está radiante por voltar a ser avó em breve.

“Olhar para a minha filha e neto, pensar que daqui a uns meses já tenho mais um(a) nos braços faz com que agradeça todos os dias o milagre de ter sido Mãe!! Outro milagre é o de ser avó!!! Este amor avassalador e infinito não para e por aquela ‘sementinha’ que vem a caminho esse amor já começa a crescer!! Amo-vos tanto”, escreveu Bibá Pitta no Instagram, na legenda de uma fotografia onde a sua filha Maria Pitta Paixão surge ao lado do filho.

Recorde-se que a relações-públicas e o marido, o médico Fernando Gouveia, são ainda pais de Tomás, de 25 anos, Salvador, de 21, Madalena, de 20, e Dinis, de 12.