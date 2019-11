Alicia Keys partilhou com os seus seguidores um vídeo no Instagram onde expressou uma insegurança do seu filho, Genesis, que se passou num salão de manicura.

O menino de 4 anos estava animado por ir com a artista ao salão e quis pintar cada unha de uma cor diferente, como um arco-íris. "No outro dia fui a um salão de manicura com o Genesis. Ele estava sentado e disse, 'quero arco-íris'. Então ele disse à senhora que queria as cores do arco-íris nas unhas. Ela trouxe todas as cores e pintou uma unha de cor. Depois de pintar ele olhou para mim e disse que queria tirar", disse.

"As pessoas não vão gostar", justificou a criança. "Acreditam nisto? Quatro anos. Ele tem quatro anos! E já entende o conceito de que alguém o vai julgar por ter as unhas de cada cor. Eu disse-lhe que ninguém o ia julgar", relatou a cantora, apoiando o filho na sua decisão e liberdade de expressão.

A cantora apoiou o filho na sua liberdade de expressão e disse que ele não era o único rapaz a fazê-lo. "Tu escolheste, tu gostaste, tu fazes. O que importa o que os outros dizem? Além disso, muitos homens pintam as unhas. Não é algo estranho que só tu faz", disse.

A norte-americana referiu ainda que esta experiência com o filho a levou a pensar em "quão julgados somos o tempo todo". "Esta é uma compreensão muito normal, antiga, poderosa e espiritual de que todos temos energias masculinas e femininas. E devemos ser capazes de explorá-las e expressá-las como quisermos".

Recorde-se ainda que a cantora é mãe de Egypt, de nove anos.