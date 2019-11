O Instagram anunciou que irá começar um teste nos EUA que irá ocultar o número de 'gostos' de determinadas contas - Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Irlanda, Itália e Brasil já estão a ser testados. Quem não ficou muito feliz com essa notícia foi Nicki Minaj, visto que é uma das artistas com mais presença na plataforma.

As 10 celebridades mais perigosas da Internet

A rapper, com 107 milhões de seguidores, deixou uma mensagem no Twitter contra esse teste. "Vou deixar de publicar no Instagram depois desta semana porque estão a remover os gostos", afirmou. "O que devo fazer agora? Pensem no tempo livre que vou ter na minha vida", acrescentou.

Outra das artistas que não ficou contente com a iniciativa foi Cardi B, que mostrou o seu desagrado num vídeo partilhado no Instagram. "Esta é apenas a minha opinião ... Quero dizer, o que faz você se sentir mais inseguro? Não ter 'likes' ou pessoas constantemente dando opiniões sobre você, sua vida e tópicos? O que você acha que o IG deve fazer?", lê-se na descrição.

"O que esperamos fazer é tirar um pouco a pressão do Instagram e torná-lo menos competitivo. A ideia é tentar reduzir a ansiedade e as comparações sociais, especificamente nos jovens”, disse Adam Mosseri, CEO do Instagram, à Bloomberg.