Esta segunda-feira, Cláudio Ramos festeja 46 anos de idade. Além da festa que recebeu no programa de Cristina Ferreira, o apresentador da SIC foi alvo de uma declaração por parte do namorado, Diogo Faria.

"É luz acesa, brilhante, radiosa e radiante, um rigor constante, uma preocupação nata e inata, à flor da pele, que a todos que rodeiam dedica. Uma necessidade de organizar, planear, escrever e desenhar, num plano incessante, quase microscópico, o caminho que se faz caminhando, sempre a todo o gás como lhe apraz", começa por escrever o ator no Instagram.

Numa relação há três anos com o apresentador, Diogo Faria enumerou algumas duas características. "É impaciente, prudentemente imprudente, quando reage a quente e deita para fora o fogo que tem dentro, no fervilhar da verdade, que tão bem conhece, a língua que melhor sabe falar e com a qual podemos sempre (sempre) contar", acrescentando que todos ficam rendidos à personalidade do "vizinho mais famoso do país".

