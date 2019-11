Eduardo, o filho mais novo de Eduardo Beauté e Luís Borges, teve direito a uma festa de aniversário muito especial, este domingo, dia 10. Carinhosamente tratado por Edu, o menino celebrou cinco anos de idade e contou com uma amiga muito especial do pai que desempenhou o papel de "animadora": Ana Sofia Martins.

No vídeo acima e nas imagens partilhadas (abaixo) pelo modelo, Eduardo surge rodeado dos irmãos, Bernardo e Lurdes." A tua felicidade para mim é tudo. Amo-te Edu", escreveu o modelo no Instagram. Luís Borges abriu recentemente uma nova loja em Lisboa e foi revelado que desenhou o fato de casamento de Ana Sofia Martins com David Fonseca, também ela presente na festa.

