Tudo começou quando vários fãs de António Raminhos compararam uma imagem do humorista (com peruca) a várias personagens ou figuras públicas portuguesas, mas o apresentador da SIC acha que é parecido com uma atriz portuguesa que não foi mencionada: Ana Guiomar. O comentário mereceu uma resposta de Diogo Valsassina e Raminhos acabou por dar a última resposta.

"Boa segunda-feira… e só agora reparei que tenho traços de Ana Guiomar", disse António Raminhos nas redes sociias sobre as imagens que pode ver abaixo. Diogo Valsassina, namorado da atriz, mostrou-se surpreendido com a comparação e escreveu "f***-se". O humorista português não hesitou em responder com um emoji de um beijinho e ripostou: "“Agora cada vez que estiverem na cama…lembra-te de mim".

