Foi durante umas férias no estrangeiro que Benedita Pereira decidiu brindar os seus seguidores com uma fotografia rara da sua barriga de grávida. A atriz de 34 anos partilhou a imagem nas redes sociais este sábado, dia 9.

"Adorei ver baleias no Japão", escreveu a atriz, com humor, no seu Instagram. A atriz já tinha revelado que a gravidez, ao lado de Francisco Roldão Cruz, tinha sido planeada e desejada.

Como de resto já tinha adiantado nos Emmys, Benedita Pereira explicou que se ia resguardar neste momento e que não ia revelar todos os passos da sua vida.

Reprodução Instagram, DR