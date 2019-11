Russell Crowe foi fotografado no aeroporto de Sidney, na Austrália, ao lado da amiga Britney Theriot. As imagens que foram divulgadas nas redes sociais mostram o ator com mais peso com muitos fãs a não conseguirem reconhecer a figura mediática.

De polo e calças de fato de treino, o ator evidencia um claro aumento de peso, criando maior especulação de que se pode tratar de um novo papel para o filme The Georgetown Project. Na história, Crowe interpreta um ator problemático cuja vida começa a mudar quando participa num filme de terror. Veja mais fotos do ator aqui.

Reprodução Page Six, DR