“Caríssimos, é com muita tristeza que vou ter de adiar o concerto de hoje em Pêra para outra data a anunciar em breve. O início do Outono apanhou-me na curva e fez das suas, mas em breve estarei com vocês para um regabofe musical ainda maior! O concerto foi REAGENDADO PARA O PRÓXIMO DIA 1 DE DEZEMBRO, quem desejar poderá solicitar o reembolso até ao próximo dia 28 de Novembro. As minhas desculpas e um grande abraço!”, escreveu David Fonseca no Instagram, na legenda de uma fotografia do cartaz do espetáculo que teve de ser adiado.

A Câmara Municipal de Silves também já tinha emitido um comunicado sobre o cancelamento do concerto devido a “doença súbita” de David Fonseca.