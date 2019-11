Will Smith surpreendeu tudo e todos ao gravar um vídeo da sua primeira colonoscopia. Na gravação o ator está no hospital, em Miami, à espera para fazer o procedimento e ainda brinca com a situação dizendo que espera ter mais 10 mil seguidores depois disso.

O ator americano está empenhado em ser um youtuber e, por isso, o vídeo completo do antes e depois da colonoscopia está no seu canal do Youtube, com muito humor à mistura. “Estas são minhas meias antiderrapantes, este é o meu avental que se abre nas costas. O meu rabo vai ficar de fora para que eles possam ir com calma”, afirmou o ator de 51 anos.

Filho de Will Smith adota nova dieta alimentar e coloca a sua saúde em risco

Will Smith ainda referiu que o procedimento foi um pedido da sua médica e que não houve complicações, contudo descobriu que tinha um pólipo, que continha tecido pré-canceroso, mas foi removido.

Veja o video acima!