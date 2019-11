Sofia Ribeiro foi diagnosticada com cancro da mama em 2015 e os tratamentos fizeram com que aumentasse de peso. Em março deste ano, a atriz voltou aos treinos e começa agora a ver os primeiros resultados.

Recorde-se que Sofia Ribeiro fez uma colonoscopia recentemente e a preparação foi difícil. Ainda assim, a atriz não desiste apesar das dificuldades e empenha-se em tudo, até no ginásio. Sofia partilhou no Instagram uma série de videos no no ginásio. "Em tempos estas calças estavam apertadas, agora estão a começar a cair", escreveu, identificando a sua personal trainer, Cláudia Dias.

"O corpo volta ao seu lugar. Sem pressas, com foco na saúde. De vagar se vai ao longe", rematou Sofia.

Sofia Ribeiro desabafa sobre os exames de rotina: "Fico sempre um pouco ansiosa na véspera"