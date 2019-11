Reprodução Instagram, DR

Dias depois do nascimento da filha e de revelar o nome da bebé, Tatá Werneck acabou por dizer que já era uma mulher casada e o sitio da cerimónia foi no mínimo... invulgar. Onde? No sofá da sala.

A atriz e apresentadora partilhou uma fotografia no Instagram onde surge deitada no sofá e Raffa Vitti sentado ao lado. “Hoje o meu amigo querido Juliano Ezuel perguntou quando iríamos marcar o nosso casamento. Nós não divulgamos para ninguém, mas já somos casados. [...] Acabei por casar com a única roupa que me cabia naquele momento”, lê-se na descrição da publicação.

Na imagem, o casal está a assinar os papéis do casamento no civil e os padrinhos, o humorista Gabriel Louchard e a diretora criativa Natalia Paes, estão lá também. Veja a imagem acima!

“Rafa não tem desculpa. Não se arrumou mesmo. Te amo”, remata a humorista, brincando com a situação.

