A desfrutar de uns dias de descanso nos Açores, mais concretamente na ilha Terceira, Luísa Castel-Branco decidiu brindar os seus seguidores nas redes socias com uma publicação especial. A comentadora do programa Passadeira Vermelha partilhou uma fotografia em que surge acompanhada pelo marido, Francisco Colaço, com quem mantém um relacionamento de 24 anos.

"Daqui da praia da Vitória, ilha Terceira, enviamos os dois votos de uma Santa noite para todos", pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que em março passado, Luísa Castel-Branco foi surpreendida pelo companheiro n'O Programa da Cristina e ambos trocaram um beijo apaixonado em direto, conforme pode ver no vídeo acima.

Reprodução Instagram, DR