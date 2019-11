Instagram

Embora seja muito ciosa da sua vida amorosa, Jani Gabriel abriu uma exceção e esta segunda-feira, 4 de novembro, publicou no Instagram uma fotografia onde surge ao lado do namorado, o ator Rui Porto Nunes. “Happy Birthday!!! 🖐🏻🤚🏻 RUI! 30+3”, escreveu a apresentadora do Fama Show na legenda da fotografia.

Instagram

Jani Gabriel e Rui Porto Nunes estão juntos há mais de seis anos.