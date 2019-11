Instagram

Paula Lobo Antunes brindou os seus fãs com uma nova fotografia da sua barriga de grávida e brincou com o facto desta ter crescido muito nas últimas semanas. “Já não vejo os pés…”, confessa a atriz na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram.

Recorde-se que a bebé é fruto do casamento com o também ator Jorge Corrula e vem juntar-se a Beatriz, de sete anos.