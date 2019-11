Instagram

O último post de Ana Águas no Instagram está a dar que falar. A antiga participante da primeira edição do programa Casados À Primeira Vista publicou uma fotografia onde surge numa pose sensual e deixou uma frase inspiradora. “Seja simpático consigo próprio e com os outros… Porque é sempre possível 🙏✌️💪❤️”, escreveu.

Recorde-se que no formato da SIC, a instrutora de fitness se casou com o motorista de pesados Hugo Oliveira, mas no final do programa os dois acabaram por se divorciar.