Com um macacão com o seu rosto estampado, John Legend subiu ao palco do Universal Studios em Los Angeles, mas tinha bebido demasiado. Quem o diz é a sua mulher, Chrissy Teigen, que partilhou no sábado, dia 2, o vídeo do cantor no Twitter.

"John apanhou uma bebedeira com vinho e cantou uma música nos estúdios universais na noite passada", escreveu sem rodeios a modelo na legenda da publicação.

Nas imagens, o norte-americano aparece a cantar a sua música "All of Me", só que alterada. Veja o video acima! "A piada estava no facto de, supostamente, ninguém estar com atenção ao palco mas depois ele subiu e foi do género 'SOU EU O JOHN LEGEND'", explicou depois Chrissy.

No entanto, Jonh Legend partilhou uma versão ligeiramente diferente da mulher no seu Instagram. "Fomos ao Universal Studios ontem à noite para o Horror Nights antes de acabar. O tema era um macacão. Comprámos alguns novos e invadimos o armário também e encontrámos o perfeito para eu usar", escreveu cantor.

"Alguém fez para a Chrissy um macacão com o meu rosto e, é claro, eu tive que usá-lo. Então, encontrei um DJ relutante com um microfone e fiz uma serenata. Que noite", remata.



Recorde-se que o casal comemorou recentemente o sexto aniversário de casamento e está junto há 13 anos. Têm ainda dois filhos, Luna Simone, de 3 anos, e de Miles Theodore, de 1 ano.