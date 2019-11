1 / 32 a__bento 2 / 32 a__bento 3 / 32 a__bento 4 / 32 a__bento 5 / 32 a__bento 6 / 32 a__bento 7 / 32 a__bento 8 / 32 a__bento 9 / 32 a__bento 10 / 32 a__bento 11 / 32 a__bento 12 / 32 a__bento 13 / 32 ana antonio bento 14 / 32 ana antonio bento 15 / 32 a__bento 16 / 32 a__bento 17 / 32 18 / 32 a__bento 19 / 32 a__bento 20 / 32 a__bento 21 / 32 a__bento 22 / 32 a__bento 23 / 32 a__bento 24 / 32 a__bento 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

Carolina Loureiro, a protagonista de Nazaré, teve direito a uma noite emocionante. Esta sexta-feira, dia 1, a atriz da SIC recebeu inúmeros fãs eufóricos da novela de sucesso da SIC que se deslocaram a Leiria para conhecer a irreverente 'Nazaré'.

Durante mais de duas horas, os fãs tiveram oportunidade de conhecer, conversar e abraçar a atriz num evento organizado no LeiriaShopping. No vídeo (que pode ver abaixo), Carolina Loureiro recebe calorosamente a multidão, antes de regressar a Lisboa e ver as cartas que os fãs lhe deixaram.