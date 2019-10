João Manzarra recorreu às redes sociais para agradecer as mensagens de apoio sobre o sucesso do programa A Árvore dos Desejos. No mesmo texto, o apresentador mostrou imagens do pai e confessou que o êxito do formato se deveu à ligação que desenvolveu António Miguel Manzarra no seu último ano de vida.

"No último ano vivi com o meu pai a mais profunda e bonita conexão que desconhecia ser possível atingir. Muito devido à presença de um cancro. Durante esse período, tornou-se para mim evidente que nada dá mais sentido à vida que nutrir, contemplar e saborear as ligações que temos com aqueles que nos rodeiam e que são intemporais. Sejam elas com familiares, amigos, desconhecidos ou animais", revela o apresentador que perdeu o pai em fevereiro deste ano.

"As gravações do programa começaram um mês e meio após a morte do meu pai.... e foi com confiança que o trouxe comigo. Foi, pode-se dizer, trabalho de equipa. Se o meu pai foi luz, amor e alegria em vida, não seria na partida que o pintaria de tristeza. Esta ligação transcendente que perdura e todos os ensinamentos transmitidos foram a minha grande inspiração durante todo o processo de execução, e todo este carinho e consideração que tenho recebido nas mais diversas formas passo-o directamente para ele, sem passar pela casa da despedida", terminou.

