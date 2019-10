Instagram

David Carreira decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta terça-feira, 29 de outubro, o artista partilhou um vídeo em que surge a cantar com a namorada, Carolina Carvalho. Um momento de grande cumplicidade entre o casal, que não foi indiferente aos internautas. Entre os vários comentários à publicação, não passaram despercebidos os elogios à voz da namorada do cantor.

"Amanhã novo single e ensaio para o grande concerto", acrescentou o filho de Tony Carreira na legenda do vídeo.

