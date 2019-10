Há cerca de dois meses atrás, no inicio de setembro, Kevin Hart sofreu um grave acidente de carro que o deixou com lesões na coluna. Esta terça-feira, dia 29, o ator e comediante regressou às redes sociais para agradecer aos fãs o apoio e refletir sobre o ocorrido.

"Estive envolvido num acidente. O meu mundo mudou para sempre", lê-se no texto inicial do vídeo publicado no Instagram. O ator mostra imagens, captadas pela imprensa, do acidente que ocorreu em Calabasas, Califórnia, logo após a meia-noite de 1 de setembro. Depois, mostra ainda imagens da sua recuperação, no hospital, onde se vê Hart a lutar para caminhar, com a ajuda dos profissionais de saúde.

O comediante também mostrou fotografias das sessões de fisioterapia no ginásio e na piscina, exibindo uma grande cicatriz nas costas. Veja o vídeo acima!

"Basicamente, o que tu percebes é que não estás no controlo", refere Kevin em narração. "Não importa o quanto tu pensas que estás no controlo, não estás no controlo. No final do dia, tudo pode acabar."

"Sabes que quando Deus fala, precisas ouvir", diz Hart. "Juro, a vida é engraçada. Porque algumas das coisas mais loucas que acontecem contigo acabam por ser as que mais precisas. E, neste caso, sinceramente, sinto que Deus basicamente me disse para me sentar. Quando estás a mover-te muito rápido e a fazer demais, às vezes não consegues ver as coisas que deverias ver."

"Depois do meu acidente, vejo as coisas de maneira diferente", explica ainda no vídeo que inclui imagens suas em casa com os três filhos. E acrescenta: "Vejo a vida de uma perspectiva totalmente nova. A minha apreciação pela vida é através do telhado."

Kevin aproveita ainda para agradecer aos fãs e mostra imagens do seu médico a dizer que a sua recuperação levará um ano. Apesar de tudo, o ator mostra-se positivo. "Sou grato por simplesmente ainda estar aqui, no caminho de ser uma versão maior e melhor de mim", afirma. "Estou ansioso por um incrível 2020", remata.