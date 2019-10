Inês Herédia submeteu-se às perguntas difíceis do programa da Megahits, o Cala-te Boca. Além de ter admitido que já se sentiu atraída por uma atriz portuguesa, Herédia foi questionada sobre quem teria sido o pior ator com quem tinha contracenado.

»» Inês Herédia assume que já se sentiu atraída por atriz portuguesa

“Já sei! Tiago Teotónio Pereira… eu amo-te, ouviste?”, começa por dizer. “Mas é assim: eu tenho um problema com o Tiago. Eu adoro-o e olho para ele e só me apetece rir e então, nas cenas que eu tive que fazer com ele, fui a maior canastrona da história da representação porque não consigo concentrar-me. Eu olho para ele e rio-me", confessando que era difícil prosseguir com as cenas da novela.

”Mas isso não significa que ele seja mau… “Não. Ele é ótimo. Eu é que tenho de estar mesmo muito concentrada. É difícil. Mas depois adoro e é sempre um bom ambiente porque eu adoro o Tiago. Ele é muito meu amigo", garante, optando por, em parte, fugir à pergunta.

»» Inês Herédia revela reações dos pais à sua homossexualidade: "Vivia na solidão"

Reprodução Instagram, DR