Instagram

“A bruxa, claramente a dominar os desejos do gato preto apenas com o poder da sua mente maléfica! E com um jeitinho de pés e umas fitinhas também, vá 🖤🧡💜 (Há quem não goste de se mascarar. Está certo. Ninguém deve ser obrigado a nada. Só tenho pena dos que até gostariam mas não aproveitam, não se dão ao trabalho, não têm coragem. 98% dos dias do ano já são tão sérios. Estes dias especiais são importantes porque não têm julgamento. Usem-nos! Estes são os dias em que vocês podem encontrar o vosso próprio eu, o herói ou heroína que têm aí dentro preso, a máscara de superpoderes, o talento ou a liberdade que estavam espartilhados. São só dias de festa mas também podem ser dias de libertação)”, escreveu Filipa Gomes no Instagram, na legenda de um pequeno vídeo que mostra a sua filha, Julieta, de quatro, vestida a rigor para comemorar o Halloween.

A chef de cozinha e o marido, Jorge Trindade, são ainda pais de Viriato, de sete meses.

Instagram

Leia também os pormenores da atribulada festa de aniversário da filha, desde o bolo que se partiu ao pneu que rebentou!