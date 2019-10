Reprodução Instagram, DR

Quatro meses depois do casamento com o treinador adjunto do F.C. Porto B, Vitor Martins, Joana Pinto da Costa revelou que está grávida.

A gestora está já cumpriu o primeiro trimestre de gestação, segundo o JN, e ao contrário do que foi indicado em alguns meios de imprensa, o casal não recorreu à inseminação artifical. O jornal cita fontes próximas da gestora que adiantam que Joana Pinto da Costa está "muito feliz" e que a gravidez foi planeada. O bebé será o terceiro neto de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do F.C. Porto.

