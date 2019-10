Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, dia 29, José Raposo mostrou nas redes sociais uma fotografia antiga onde abraça um dos seus filhos quando este ainda era criança. É que hoje é um dia especial: Ricardo faz 27 anos.

José aproveitou para deixar uma mensagem carinhosa: "Amo-te tanto meu filho mais lindo! Tenho tantas saudades de te adormecer como fazes com os teus filhotes que também tanto amo... de te ver “inventar” um camarim na cabine das varandas do palco do Maria Vitória com os teus 8 aninhos, e logo a seguir ver-te no palco a deleitar-nos a todos com o talento e a dedicação que tens naturalmente, e que nos dias de hoje aplicas à família e a tudo o que te propões fazer!", lê-se na descrição do Instagram.

"Amo-te mais que à vida, amo-te tanto tanto... Sou um desajeitado da vida, não a sei conduzir como deve ser, mas tenho o coração mais feliz do mundo pois habitas nele, mais os manos e os teus filhotes... Parabéns meu filho, são 27 anos de humanidade pura, não fosses o ser mais lindo que existe!!", remata.

Recorde-se que o ator tem dois filhos, Ricardo e Miguel, de 33 anos, fruto do seu anterior relacionamento com Maria João Abreu e, ainda uma filha, Lua, 6 meses, fruto da relação atual com Sara Barradas.

