Cláudia Vieira decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta segunda-feira, 28 de outubro, a atriz partilhou um pequeno vídeo em que a filha Maria, de nove anos, surge num momento de grande cumplicidade com os companheiros de quatro patas lá de casa, Caya e Yoshi.

“Cúmplices de traquinices e também no mimo”, escreveu a atriz na sua página de Instagram.

Recorde-se que Maria é fruto do anterior relacionamento da atriz com Pedro Teixeira. Atualmente, Cláudia Vieira prepara-se para dar as boas-vindas à segunda filha, fruto do namoro com o empresário, João Alves.