Em dia de aniversário de casamento, Rui Unas mostrou o seu lado mais romântico e deixou uma mensagem à mulher nas redes sociais.

“(Nesta foto esta tudo certo... vá, tudo menos o gosto do corte da minha barba). 16 anos, oficialmente no papel, contigo. Sempre ao meu lado, ‘vestiste’ o meu país (que também é teu agora) por mim, vês o mesmo que eu mas de outro ângulo (tantas vezes o mais acertado), és serena quando me enervo e tantas vezes és tu quem age quando me estagno. Se hoje sou um homem melhor é por ti. Se hoje sorrio mais é também por tua causa, meu amor. Que este jogo continue por muito anos!”, escreveu o comediante no Instagram, na legenda de uma fotografia do casal.

Desta união nasceram André, de 13 anos, e Rafael, de oito.

